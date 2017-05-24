在加拿大領取了3千萬獎金的驃叔一家，回到了香港居住。從未見過這麼多錢的一家人竟然決定從銀行取出了所有的現鈔。所謂財不可以露眼，他們這麼高調的行為引起了劫匪的注意。劫匪搶走了他們所有現鈔，劫匪所開的車突然爆炸，鈔票也全部被燒毀。驃叔感嘆自己又變成了窮人。但他們的運氣還在，隨即他們發現領取款項的收據連同鈔票一起被燒掉了，銀行只能當作驃叔一家還沒有領取3千萬的巨款，讓他再次取款。
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