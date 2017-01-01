Rick愛鎗械和射擊，他是實戰射擊比賽高手。另一方面，警隊高級督察舜任職重案組，也熱愛鎗械和射擊。Rick和舜在一次比賽中，實力不分高下。比賽途中發生了意外，Rick舉鎗自衛殺死人，但他得到了殺人的快感。三年後，Rick和苗志舜在警局重遇，他懷疑Rick與一宗兇殺案有關。由於證據不足，警方故意以私藏鎗械罪扣押Rick的女友Colleen。Rick公然挑戰由阿苗為首的專案小組。
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