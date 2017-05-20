工作和感情極其不順利的兒童編劇黃蝴蝶（邵美琪 飾），欲自殺之時，卻被情侶誤作打劫；為歸還情侶逃走時遺下的財物，蝴蝶遂找好友周慧娟（毛舜筠 飾）同行，未料卻捲入一起毒品交易兼互相殘殺的案件。為免惹警方懷疑，蝴蝶恣意模仿俠盜黑玫瑰留下記號，結果卻引出黑玫瑰的真正傳人飄紅（馮寶寶 飾）和豔芬（黃韻詩 飾），將蝴蝶捉去；暗戀蝴蝶的呂奇（梁家輝 飾）警官前往相救，沒想到這對瘋顛姐妹錯認呂奇是當年的負心漢，引發出笑料百出的奇遇來……