唐吉米是百萬富翁克拉克戴倫的司機，直到戴倫發生意外住院。吉米幫戴倫取回物品，卻在無意間穿上戴倫的燕尾服，並發現穿上這套禮服的人會獲得超能力。這項發現令吉米捲入一場國際陰謀與間諜戰，並與一名新手拍檔一起辦案。鳥類末日 在美國阿肯色州的比比，適逢新年除夕，卻有五千隻紅翅黑鸝從漆黑天空摔落地面。當地居民隔天一早醒來，發現路面和後院充滿鳥屍。網路上立刻出現世界末日的説法。是什麼在一夜之間殺死這麼多鳥？因為極端天氣嗎？為何鳥兒身上都有嚴重外傷？
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