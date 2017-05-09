為打擊日益嚴重的犯罪，內地警方應港府要求，派遣向東（徐錦江飾）、京生（林國斌飾）、郭學軍三名警員，以偷渡客的身份登陸港島。在港期間，香港警署程Sir作直接領導，本土探員大大（萬梓良飾）協助辦案。他們混入內地犯罪集團，懲治爛仔小興、擊斃江家四兄弟，行動干練，手段凶狠。但他們的作風卻不為程Sir所欣賞，另一方面，江家兄弟之死也掀起黑幫的複仇怒火，大大更因此喪命。 應京生當年戰友阿虎之邀，三人假裝參與銀行搶劫團伙，暗中則和警方聯合，意欲將搶劫團伙一網打盡。然行動前夜，突生變故……