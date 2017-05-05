重案組探員陳家駒緝拿了大毒梟朱滔，立下大功，但反遭到署長的責難，被警隊調往交通部。在調往新職位後，陳家駒向女友阿梅表示自己可放下工作包袱。可是陳家駒與阿May之間仍有磨擦，更糟糕的是，朱滔以患絕症為由被保釋出來，不斷指使手下對陳家駒報復，騷擾其女友。一日，陳家駒與女友外出用餐，遭朱滔手下的嘲笑，憤而大打出手，遭到上司責難，而陳家駒也因為工作不稱職而自慚，因而決定提出辭呈。
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