本片根據美國田納西洲鎮長Buford Pusser單人匹馬對抗惡勢力的真人真事改編而成，並由6連冠的美國摔角紀錄保持者The Rock擔綱演出。 退役軍人基斯本想回鄉過一些平淡生活，卻發現昔日平靜純樸的小鎮變成了罪惡、毒品及暴力的九反地帶。原來基斯中學時代的死對頭把生意不俗的木工廠改建為賭場，使這裡污煙瘴氣。正義的基斯看不過眼，決定挺身而出，不惜一切地把小鎮回復可安居樂業之所，卻差點賠上自己及家人的性命。
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