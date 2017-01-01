行騙天下 S2 巴黎

每年有數百萬名遊客造訪巴黎，體驗這個著名浪漫城市的魔力，但康諾伍德曼很清楚遊客這麼多，巴黎有的肯定不只是魔力。漫步於巴黎街頭時，他發現部分待售的藝術作品其實是從中國進口，只是攤販假裝物品來自法國。一個扒手在康諾面前展現技術，一個花花公子只花90秒就讓一名女子迷上他，就連玩猜牌遊戲的都不是簡單的街頭表演者，請看康諾揭發遊客在巴黎不只是訪客也是詐騙目標。
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