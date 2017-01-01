從美國歸來的丁叮就讀於北京戲劇學院表演系，在幫助同學追趕男友時，意外地碰上了「花心」大帥哥阿當，一見傾情。在阿當的猛烈追求下，共同墜入愛河。就在二人品味甜蜜的熱戀之時，阿當卻因為前女友意外之死，大受打擊忽然失憶了。為了愛情，丁叮只好再次與阿當重新認識，重新發展感情。但沉醉在幸福中的阿當，每逢愛情沸騰時，又總會誘發失憶昏厥，一次又一次地將丁叮忘掉。