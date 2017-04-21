如果荒誕新聞之父亨特湯普森有的是相機而不是筆，就不需要陳腐的陳述和先入為主的想法，取而代之的會是一場發現之旅。一起來看前時代雜誌和CNN的戰地記者麥可韋爾在全新節目中，如何把新聞學變成文學，揭開世界謎團的面具。韋爾報導過各式各樣的新聞，從男星查理辛事件到伊拉克自由作戰計劃，現在他加入國家地理頻道，以全新的方式說故事。這個節目破除了說故事者和觀眾間的藩籬，讓觀眾一起感同身受，和節目團隊一起經歷開始到結束。沒有劇本，全部真實體驗。