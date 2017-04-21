如果荒誕新聞之父亨特湯普森有的是相機而不是筆，就不需要陳腐的陳述和先入為主的想法，取而代之的會是一場發現之旅。一起來看前時代雜誌和CNN的戰地記者麥可韋爾在全新節目中，如何把新聞學變成文學，揭開世界謎團的面具。韋爾報導過各式各樣的新聞，從男星查理辛事件到伊拉克自由作戰計劃，現在他加入國家地理頻道，以全新的方式說故事。這個節目破除了說故事者和觀眾間的藩籬，讓觀眾一起感同身受，和節目團隊一起經歷開始到結束。沒有劇本，全部真實體驗。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。
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