開心鬼轉世投胎，搖身變作某女子中學教師，在他班上，幾名愛捉弄人的調皮女生，戴卓儀、MAY和姚瓊，成立了以整人為樂的卑鄙會，開心鬼是她們最愛拿來開玩笑的對象。開心鬼喜歡上隔壁男校某名女教師，正欲展開攻勢，發現該教師正被各方麵條件都強於自己的某體育教師追求，相比形穢，開心鬼鬱鬱不得意，更受打擊的是，他因掉入戴卓儀一眾設的“陷阱”，遭校長誤會被迫離開學校…
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