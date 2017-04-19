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雷神奇俠

FOX Movies Premium - 2017.04.19(三) 09:00PM 節目表
 
神話中的眾神之神奧丁大帝, 難忍兒子雷神托爾過於高傲自負，於是收回他的神力，並將他貶到人間。化身人類的托爾被大學見習生珍所救，並漸漸學習到仁愛、謙遜……就在此時，他的弟弟邪神洛基卻乘勢冒起，恐怖威力令神、人兩界風聲鶴唳！重新振作的托爾，終於再次執起威力無窮的雷霆戰鎚，化身成縱橫正邪兩界的雷神奇俠，與邪神爆發世紀激戰！

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