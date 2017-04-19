二卵雙生的孿生兄弟，由出生一刻便開始爭鬥。瞳（古天樂飾）自小聰明過人，個性鋒芒畢露。沖（吳彥祖飾）雖然同樣優異，卻活在瞳那強者性格的陰影下成長。沖在廿六歲生日那天，突然收到瞳的死訊，在追查真相的過程中，遇上瞳的情人陸（谷祖琳飾）和朋友文（譚耀文），更揭發瞳在一拳賽中被人設計擊斃。在不自覺中，沖愛上陸，更踏上亡兄的後麈……