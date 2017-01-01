向國前是台灣企業的新貴，並且准備投入年底舉行的代表選舉。當年靠岳父大人的拉拔，向國前在事業上一帆風順，但是這份裙帶關系，也造成他和妻子之間的感情疙瘩。於楨在一所中學裡教書，在機場認識身邊向國前以後，便成為他的情婦。由於向國前的身份關系，於楨和向國前的感情一直無法曝光，他們倆人只能在沒人認識他們倆的陌生城市幽會。