Jeannie是一個空姐，與工程師Alan相遇在同一輛車上，之後便開始了他們的愛戀。剛開始的時候，兩人都打得火熱，深深投入到彼此的生活，如膠似漆。後Alan厭倦Jeannie，Jeannie認為自己已把一切給了男友，便全身心投入感情，但漸漸的兩人感情轉淡。Jeannie努力挽回感情，兩人也復合了，Jeannie在這時才發現自己已不再愛Alan了，導致最後分手收場。