蘇察哈爾燦，人稱蘇燦，是清代廣州將軍之子，因旗人門閥身份及世代單傳，恃寵而驕，放棄四書五經，只愛拳腳武藝，每日飲酒狎妓。一次，蘇燦在妓院怡紅院宴客，幫助了丐幫長老洪日新，又遇見藝妓如霜。如霜實為丐幫前幫主之女，為了報父仇而意圖佈局圍殺趙無極，但蘇燦為爭奪如霜，與怡紅院酒客蒙古親王僧格林沁及其幕僚趙無極發生衝突，使如霜計畫破局。後來蘇燦為了搏得如霜歡心，決定上京師，投考武狀元。
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