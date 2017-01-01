星期六首播: 真攞命天子

愛情之路總是坎坷，又老是選錯男人的瑪莎（姬妲妮飾）遇到法蘭西斯（森洛維飾），發現自己終於找到夢中情人。他是如此甜蜜又迷人，兩人有如天生絕配，直到瑪莎發現法蘭西斯其實是世界級殺手，而他的敵人正在追殺他。儘管傷亡人數越來越多，她卻遲遲無法決定到底要與他亡命天涯還是分手。一同演出的還有提姆羅斯、安森蒙特和武當派的RZA，本片是一齣動作喜劇。