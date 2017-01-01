爾冬陞當年執導《新不了情》發掘了袁詠儀，今次卻令張柏芝大放異彩，片中柏芝改變形象，不化妝初演母親角色，講述柏芝飾演喪偶的小慧為照顧孩子樂樂(童原島大地飾)，努力賺錢，而劉青雲的出現令她難以忘懷亡夫古天樂。劇情不煽情，且平實簡單，卻拍出悲喜細膩的情感，扣人心弦，盡顯編導演的功力，是2003年最矚目的港產文藝片，是充滿悲情與溫馨的電影。