上海千金小姐薄冰隨父親到香港後，她只身一人到處尋找自小與父親離異的母親，結識了不愛修邊幅在愛情方面很失敗的阿華。大老板冰父因女兒失蹤報警，派人調查後懷疑華心懷不軌。不料冰果真被一幫綁匪綁架，阿華孤身一人勇敢地把她救了出來，並捐出自己的部分肝髒醫治好了受傷的冰。冰康復後回到上海，卻發覺自己愛上了華。她生日那天，父親為她開了一個派對，說要介紹一個白馬王子給她，她看到的竟是華。
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