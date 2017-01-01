本節目以批判性的觀點檢視菲律賓的鯨鯊觀光業，曾經因魚鰭而遭常態獵捕的鯨鯊，如今是菲律賓的保育類動物，因為吸引大量觀光人潮，為菲律賓帶來可觀收入，但是業界不當的慣例，以及這類型生態觀光長期帶來的負面後果，令菲律賓的鯨鯊觀光業成為重大爭議焦點。本節目透過影片首次記錄業界慣例，並揭露某些互動對鯨鯊可能造成的潛在危險。本節目也會探討人類在此議題所扮演的角色，並探索鯨鯊觀光如何能繼續保障當地人的生計，又不會對鯨鯊造成傷害。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。
德國甲組聯賽.、法國甲組聯賽 、荷蘭甲組聯賽、意大利甲組聯賽
有線第一頻道(1)、FOX Sports(30) 、 FOX Sports 3 HD(830)、FOX Sports 2(31) 、