本節目以批判性的觀點檢視菲律賓的鯨鯊觀光業，曾經因魚鰭而遭常態獵捕的鯨鯊，如今是菲律賓的保育類動物，因為吸引大量觀光人潮，為菲律賓帶來可觀收入，但是業界不當的慣例，以及這類型生態觀光長期帶來的負面後果，令菲律賓的鯨鯊觀光業成為重大爭議焦點。本節目透過影片首次記錄業界慣例，並揭露某些互動對鯨鯊可能造成的潛在危險。本節目也會探討人類在此議題所扮演的角色，並探索鯨鯊觀光如何能繼續保障當地人的生計，又不會對鯨鯊造成傷害。