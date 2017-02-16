星期一首播: 禁愛世界

特種部隊不僅要力抗他們的死敵眼鏡蛇，還必須與政府內部的勢力搏鬥，以免生存妮雅與賽勒斯在未來世界「集合區」中共事。「集合區」看似完美的烏托邦，以去除人類所有情緒基因終止所有犯罪與暴力。儘管如此，妮雅與賽勒斯仍控制不了彼此的情感，陷入一段禁忌的關係：從一開始兩人躊躇不前，到爆發出熾熱的愛情。隨著上級開始懷疑，兩人被迫在回歸原本的生活或是放手一搏展開逃亡之間作出抉擇。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。
德國甲組聯賽.、法國甲組聯賽 、荷蘭甲組聯賽、
英格蘭足總盃 、意大利甲組聯賽
FOX Sports(30) 、 FOX Sports 3 HD(830)、FOX Sports 2(31) 、