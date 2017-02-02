兩名駐守在哈薩克的軍人，公爵豪瑟上尉與拍檔瑞普克授命移送詹姆斯麥卡連旗下軍火製造商MARS的特製彈頭。當他們受到由公爵的舊情人安娜塔西亞迪科貝領軍的搶匪攻擊時，被一支國際機密組織「特種部隊」搭救。特種部隊的首領阿布那西（霍克）將軍正在追捕這群邪惡組織「眼鏡蛇」。當公爵與瑞普克接受訓練加入特種部隊，麥卡連（「戴斯卓」）則秘密效力於眼鏡蛇，計劃奪回能吞噬金屬的「奈米蟲」彈頭。在重砲、蛇眼與其他成員的幫助下，公爵與瑞普克必須證明自己是真正的美國英雄。
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