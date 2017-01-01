奧斯卡星光獻映: 玩轉腦朋友

成長是一條艱苦的路，對萊莉來說也不例外。由於父親工作的關係舉家離開中西部的生活搬到舊金山。萊莉跟所有人一樣受到自己的情緒所支配，包括樂樂、驚驚、怒怒、厭厭與憂憂。這些情緒住在萊莉腦中總部的控制中心，引導著她每天的生活。正當萊莉與她的情緒難以適應舊金山的新生活，總部中的災難也接踵而至。雖然萊莉最重要的主情緒樂樂力求保持樂觀，但其他情緒卻對於如何應付新城市、新家與新學校有不同的看法。
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