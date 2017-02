澳彩呈獻: 本周有線第一頻道足球直播賽事

================================

2017-02-08 02:00 法甲 蒙彼利埃 Vs 摩納哥

2017-02-08 04:00 法甲 巴黎聖日門 Vs 利爾

2017-02-11 03:45 法甲 波爾多 Vs 巴黎聖日門

2017-02-12 19:30 意甲 克羅托內 Vs 羅馬

2017-02-12 22:00 法甲 雷恩 Vs 奈斯

2017-02-14 03:45 意甲 拉素 Vs AC米蘭

================================

直播賽事期間,觀眾可致電66883005參加有獎互動競猜遊戲,即有機會贏取每周由「興發集團」送出三份$500體育用品禮劵及每月由「澳門彩票有限公司」送出每月一份名貴電子產品。