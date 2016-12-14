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議員講壇

 

 

<議員講壇>播出時間
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：

 

首播：逢週三、五晚20:00–20:30

重播：
23:00-23:30
次日
01:00-01:30     05:00-05:30
14:30-15:00    17:00-17:30

澳門有線第一頻道CH1播出時間：
重播：
次日
00:30-01:00   08:00-08:30
11:30-12:00   18:30-19:00

 

 

 

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